Fußball-Kreisliga Ost

Plötzlich ist der FC Rennertshofen wieder im Abstiegskampf

Plus Der FC Rennertshofen braucht in der Kreisliga Ost Punkte für den Klassenerhalt.

1. Trotz einer gut verlaufenden Hinrunde steckt der FC Rennertshofen nun mitten im Abstiegskampf der Kreisliga Ost. Bei nur noch drei verbleibenden Spieltagen hat man nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Elf von Trainer Tommy Mutzbauer ist in diese Situation geragen, weil sie in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg holte. Zuletzt verlor sie eindeutig mit 1:6 beim direkten Abstiegskonkurrenten BC Aichach. Auch Mutzbauer ist folglich unzufrieden: „Es war geschlossen eine schlechte Mannschaftsleistung, von allen Spielern einfach schwach. Vielleicht war die Situation zu positiv zur Winterpause. Man merkt aktuell in den Trainingseinheiten und Spielen einen Leistungsabbau.“ Dass im nächsten Spiel mit dem TSV Friedberg der Tabellenvierte der Gegner ist, kommt den Rennertshofenern nicht gerade entgegen. „ Friedberg ist eine spielerisch gute Mannschaft und wir müssen da kämpferisch und läuferisch dagegen halten. Mit Einsatzwillen und Leidenschaft klappt es, wie wir auch schon diese Saison bewiesen haben.“

