Fußball-Landesliga Südwest

vor 3 Min.

0:1 in Illertissen: FC Ehekirchen im Aluminium- und Abseitspech

Verlor mit dem FCE in Illertissen: Bastian Bösl. Archivfoto: Daniel Worsch

Plus Der FC Ehekirchen verliert beim FV Illertissen II nach einem frühen Gegentor mit 0:1 und kassiert die erste Saisonpleite.

Der FC Ehekirchen musste sich am Donnerstagabend erstmals in dieser Saison in der Landesliga Südwest geschlagen geben. Beim 0:1 beim FV Illertissen II hatten die Panknin-/Schröttle-Schützlinge Pech mit zwei Aluminiumtreffern und zwei aberkannten Abseitstoren.

Illertissen II, vor dem Spieltag Tabellenschlusslicht, erwischte den besseren Start und ging früh durch Franz Helmer in Führung (6.). Im Anschluss waren die Gäste die aktivere Mannschaft und hatten die besseren Möglichkeiten. Zunächst schoss Markus Kugler knapp über den Querbalken (8.), Michael Belousows Abschluss war eine sichere Beute für FVI-Torhüter Oskar Preil (26.). Zweimal lag der Ball bis zum Pausenpfiff dann doch im Tor Illertissens, zweimal zählte der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht. Zunächst hatte Belousow nach einer Flanke von Kugler ins Netz (35.) geköpft, dann Nicolas Ledl nach einem langen Ball von Maximilian Bär (43.) getroffen. Auf der Gegenseite hatte Ehekirchen Glück, als ein Schuss von Maurice Strobel knapp am Gehäuse vorbeirauschte.

