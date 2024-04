Fußball-Landesliga Südwest

1:2 beim FC Memmingen II: Die Blicke beim FC Ehekirchen gehen nach unten

Plus Landesligist FC Ehekirchen unterliegt beim FC Memmingen II unglücklich mit 1:2. Plötzlich beträgt der Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz nur noch vier Punkte.

So schnell kann es gehen: Lange Zeit konnte sich der FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest durchaus berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz, der (erneut) zur Bayernliga-Aufstiegs-Relegation berechtigt, machen. Nach der 1:2-Niederlage am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen dürfte sich dieses Thema jedoch erledigt haben. Austrudeln lassen sollten die FCE-Kicker die Saison 2023/24 allerdings nicht. Denn beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass ansonsten Ungemach von „unten“ drohen könnte. Schließlich beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz, den aktuell der FV Illertissen II belegt, nur noch vier Zähler.

Dabei wären die Gäste durchaus in der Lage gewesen, die drei Punkte aus dem Allgäu zu entführen. Wie schon in den vorangegangenen beiden Partien war die Leistung zwar überaus ansprechend. Doch die Chancenverwertung verhinderte einmal mehr die Belohnung in Form eines Erfolgs. Bereits im ersten Durchgang hätte Ehekirchen eigentlich in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Doch Maximilian Schmidt (6.), Michael Belousow (15.) und Nico Ledl (30.) konnten ihre Gelegenheiten nicht nutzen. Auch defensiv stand die Hintermannschaft der Pank-nin/Schröttle-Truppe bombensicher und ließ zunächst keine einzige Möglichkeit der zweiten Memminger Garde zu.

