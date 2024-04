Der Aufstieg ist beim FC Ehekirchen kein großes Thema mehr

Plus Kapitän Nicolas Ledl und der FC Ehekirchen haben vergangene Woche eine große Chance ausgelassen. Nun steht die Partie beim FC Memmingen II an. Kehren die Hollinger-Brüder im Sommer zurück?

Die Saison neigt sich für den FC Ehekirchen dem Ende entgegen. Nach einigen Abgängen im vergangenen Sommer stand der Verein vor einer Saison ohne große Erwartungen. Vier Spieltage vor Schluss steht der Landesligist auf dem vierten Rang und hat rein rechnerisch noch immer die Chance, auf den Relegationsplatz zu springen.

Die bittere 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Aufkirchen verhinderte eine bessere Ausgangsposition. Erst in der 88. Minute fiel der Siegtreffer für die Gäste. Kapitän Nicolas Ledl betont, dass seine Mannschaft „klar besser“ war und „eigentlich ein gutes Spiel gemacht“ hat, jedoch strittige Entscheidungen seitens des Schiedsrichters ein Grund waren, wieso der FCE keine Punkte einfahren konnte.