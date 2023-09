Fußball-Landesliga Südwest

FC Ehekirchen: Das Duell der „Abwehr-Bollwerke“ in Schwabmünchen

Kamen zuletzt im Heimspiel gegen den VfL Kaufering aus dem Jubel überhaupt nicht mehr heraus: Die Akteure des FC Ehekirchen, die am Ende deutlich mit 6:1 gewannen. Am Sonntag wartet in Schwabmünchen eine deutlich schwerere Aufgabe. Foto: Daniel Worsch

Plus Wenn der FC Ehekirchen am Sonntag beim TSV Schwabmünchen gastiert, stehen sich die beiden besten Defensiv-Reihen der Fußball-Landesliga Südwest gegenüber.

Nach der 1:2-Niederlage beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen wollte Landesligist FC Ehekirchen im folgenden Heimspiel gegen den VfL Kaufering eine angemessene Reaktion zeigen. Dementsprechend legten die FCE-Kicker ein ganz anderes Auftreten an den Tag und ließen dem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Von Anfang an dominierte man die Partie. Angriff um Angriff rollte auf das Gehäuse von Gäste-Keeper Michael Wölfl zu. In regelmäßigen Abständen erzielte die Heimelf ihre Tore und schoss am Ende einen deutlichen 6:1-Sieg heraus.

Spielertrainer Michael Panknin spricht folgerichtig von einem „überzeugenden Heimsieg“, gibt aber gleichzeitig zu, dass „unser Gegner an diesem Tag einen richtig schwachen Auftritt gezeigt und deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat“. Panknin selbst konnte am Wochenende mit vier Assists glänzen und trug damit einen großen Teil zum Erfolg bei. Auch die Offensiv-Abteilung um Michael Belousow und Maximilian Schmidt befindet sich im Moment in herausragender Verfassung: Schmidt gelang ein Doppelpack, Belousow traf sogar dreifach!

