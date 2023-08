Fußball-Landesliga Südwest

vor 20 Min.

FC Ehekirchen: Warnung vor dem Aufsteiger

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Samstag beim Neuling FSV Pfaffenhofen. Dabei erwartet das Panknin/Schröttle-Team nicht nur ein unangenehmer Gegner, sondern auch eine Top-Kulisse.

Von Max Neff

Nach der 0:1-Niederlage in Illertissen fand Landesligist FC Ehekirchen zuletzt die perfekte Antwort darauf und konnte das schwere Heimspiel gegen den SC Olching ebenfalls mit 1:0 für sich entscheiden. Da der FCE es verpasste, das Spiel frühzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden, mussten die Anhänger bis zum Ende zittern.

„Defensiv haben wir das sehr gut gemacht und zum dritten Mal in dieser Saison kein Gegentor hinnehmen müssen“, resümiert Spielertrainer Simon Schröttle, merkt aber zugleich an, dass man solche Partien in Zukunft „früher entscheiden“ müsse. Gerade in Hälfte zwei ließ der FCE gute Chancen zur Vorentscheidung verstreichen. Der Gast aus Olching war allerdings nie zwingend genug, um wirkliche Torgefahr auszustrahlen und dezimierte sich in den Schlussminuten mit zwei „Zehn-Minuten-Zeitstrafen“ selbst.

