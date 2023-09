Fußball-Landesliga Südwest

17:25 Uhr

Richtungsweisende Tage für den FC Ehekirchen

Plus Nach vier Pleiten am Stück steht für den FC Ehekirchen eine englische Woche, die mit der Partie in Aufkirchen beginnt, an. Immer mehr macht sich der dünne Kader bemerkbar.

Von Benjamin Sigmund

Viermal hintereinander verloren, kein Tor geschossen, 13 kassiert. Die Bilanz des FC Ehekirchen in den vergangenen Wochen liest sich wie die eines Abstiegskandidaten. Dass der FCE als Tabellenzwölfter dennoch zwei Punkte vor einem Relegationsplatz in der Landesliga Südwest rangiert, liegt am starken Saisonstart.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Spielertrainer Michael Panknin zu den zurückliegenden Wochen, die er als „sehr bitter“ bezeichnet. Eine Erklärung für den Negativtrend sei für ihn nicht leicht auszumachen. „Es ist schwierig, Gründe zu finden“, sagt Panknin. Gegner wie Karlsfeld oder Schwabmünchen „sind einfach besser als wir, sie haben mehr Qualität“. Beim jüngsten 0:4 gegen den TV Erkheim habe es seine Mannschaft mit „individuellen Fehlern“ dem Kontrahenten „leicht gemacht“.

