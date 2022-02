Fußball

vor 20 Min.

VfR Neuburg testet im „Doppelpack“

Plus Landesligist VfR Neuburg spielt gegen Eichstätt und Aiglsbach. Ligakonkurrent FC Ehekirchen tritt in Kissing an.

Von Dirk Sing

Ein anstrengendes Wochenende hat Fußball-Landesligist VfR Neuburg vor sich. Für die Lilaweißen stehen gleich zwei Testspiele auf dem Programm: Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Lilaweißen beim Regionalligisten VfB Eichstätt, ehe es am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Joshofen gegen den TV Aiglsbach geht. Auch der FC Ehekirchen ist erstmals im Einsatz. Das Panknin/Schröttle-Team gastiert am Samstag (14 Uhr) beim Kreisligisten Kissinger SC.

