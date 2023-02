Marco Veitinger kehrt zur TSG Untermaxfeld zurück

Plus Nach zwei Jahren beim SV Klingsmoos kehrt Marco Veitinger im Sommer als Co-Trainer zur TSG Untermaxfeld zurück. André Ruf hört als Spielertrainer auf.

