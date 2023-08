Fußball-Nachlese

vor 19 Min.

Fußball-Nachlese: Kühle Getränke bei „heißen“ Partien

Plus Am Wochenende hatten die Kicker in der Region neben ihren Gegnern vor allem mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Während der VfR Neuburg dieses „Problem“ hervorragend löste, war Joshofens Coach Jonas Zeller sichtlich frustriert.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Heiß ging es am vergangenen Wochenende auch wieder auf den Fußballplätzen in der Region her. Und dies lag nicht nur daran, dass nun auch von der Kreisklassen abwärts endlich wieder um Punkte und Tore geht. Vielmehr brachten die tropischen Temperaturen den einen oder anderen Fußballer, aber auch Zuschauer sichtlich an seine körperlichen Grenzen. Nur gut, dass die Unparteiischen auf den Plätzen mit dem kickenden Personal ein Einsehen hatten und während der Spielzeit bis zu zwei Trinkpausen pro Halbzeit anordneten, damit sich die Kicker zumindest etwas erfrischen konnten.

Während sich Landesligist FC Ehekirchen in der Samstagmittags-Hitze beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen inklusive einer 15-minütigen (!) Nachspielzeit letztlich umsonst mühte und seine zweite Saisonniederlage kassierte (1:2), hatte sich für die Bezirksliga-Kicker des VfR Neuburg am späten Sonntagnachmittag beim TSV Rain II jeder einzelne Schweißtropfen ausbezahlt. Der 3:0-Erfolg war nach zuvor drei Niederlagen bereits der zweite Sieg hintereinander. Zuvor hatten die Lila-Weißen beim Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach souverän mit 4:1 triumphiert.

