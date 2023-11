Das Ende einer Ära: Tommy Mutzbauer verkündet Abschied vom FC Rennertshofen

Plus Tommy Mutzbauer verrät, warum für ihn im Sommer nach dann sieben Jahren in Rennertshofen Schluss ist. Der 46-Jährige spricht auch über Vereinstreue und das Spiel gegen seinen Heimatverein SV Klingsmoos.

Tommy Mutzbauer, welche Bedeutung hat für Sie Vereinstreue?

Tommy Mutzbauer: Für mich ist sie sehr wichtig. Mit meinen bisherigen Vereinen habe ich mich immer zu 100 Prozent identifiziert. In der heutigen Fußballwelt scheint Vereinstreue insgesamt ja keine große Bedeutung mehr zu haben, wenn man die vielen Vereinswechsel betrachtet.