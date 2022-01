Zwei neue Co-Trainer: Philipp Stadler und Martin Riedl wechseln nach Bertoldsheim

Plus Der A-Klassist hat für die nächste Saison zwei Co-Trainer verpflichtet. Neben dem Angreifer des FC Rennertshofen assistiert künftig Martin Riedl vom SV Echsheim Cheftrainer Markus Schiele. Was sie zur Aufgabe sagen.

Der SV Bertoldsheim geht mit frischem Personal in die kommende Saison. Philipp Stadler und Martin Riedl werden beim Fußball-A-Klassisten künftig Cheftrainer Markus Schiele unterstützen. Sie ersetzen Bernhard Gebhart.