Generalversammlung

Michael Olah folgt beim TSV Burgheim auf Harry Grimm

Plus Bei der Generalversammlung präsentiert der TSV Burgheim seinen neuen Cheftrainer für die Saison 2024/25. Was der Verein in diesem Jahr noch plant und wie es bei der Miglieder-Entwicklung aussieht.

Von Peter Maier

„Wir sind nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer und haben gegen allen vorderen Mannschaften Heimspiele“ – diesen Optimismus strahlte Sportvorstand Gregor Einberger bei der Generalversammlung des TSV Burgheim aus. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass sich die Kicker der „Ersten“ am Sonntag eine 2:5-Heimklatsche gegen den SC Ried einfangen würden.

Trotzdem sieht Einberger die Fußballer gegenüber der Vorsaison deutlich gestärkt. Nach einer „volatilen“ Saison 2022/23 steht die Reserve aktuell auf dem zweiten Platz. Erfreulich sei vor allem, dass der TSV mit rund 30 Akteuren so viele Spieler im Training hat, wie kein Verein im Umkreis. Ebenso positiv sei auch, dass Trainer Markus Zinsmeister weitermacht.

