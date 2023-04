Emotionales Moosderby zwischen Klingsmoos und Untermaxfeld endet 1:1

Plus NR-Doppelpass: In einem von vielen Fouls geprägten Spiel geht der SV Klingsmoos kurz vor Schluss in Führung. Doch die TSG Untermaxfeld gleicht in der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Wie die Veitinger-Brüder das Duell erlebt haben.

Es war ein Moosderby, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Viele Fouls, wenig Spielfluss und große Emotionen prägten das Geschehen. Als dann der SV Klingsmoos in der 86. Minute mit 1:0 in Führung ging, sah der Tabellenführer der Kreisklasse Neuburg wie der sichere Sieger aus. Doch die TSG Untermaxfeld zeigte Moral und glich in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand aus.

Zum zweiten und letzten Mal standen sich dabei die Veitinger-Brüder Marco, der im Sommer zur TSG zurückkehren wird, und Manuel gegenüber. Rücksicht auf den anderen nahmen die beiden nicht. In der 24. Minute holte Manuel seinen jüngeren Bruder mit einer harten Grätsche an der Mittellinie von den Beinen, sah für die Aktion die Gelbe Karte und sorgte für ein Raunen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. „Ich habe es nicht gemacht, weil ich es im Interview angekündigt habe“, sagte Manuel Veitinger nach dem Spiel mit einem Schmunzeln. „Ich wollte den Angriff unterbinden, weil wir in Unterzahl gewesen wären, wenn er an mit vorbeikommt.“ Als Kapitän müsse man auch mal „ein Zeichen setzen“ und den „besten Mann des Gegners stoppen“. Marco Veitinger, der eine Schramme am Fuß davontrug, nahm es gelassen.

Wenige Torchancen auf beiden Seiten

Überhaupt war die Partie von vielen härteren Aktionen geprägt. Kombinationen waren auf dem tiefen Spielfeld kaum zu sehen. Vorteile in diesem Abnutzungskampf hatte die TSG Untermaxfeld. Einen Tor am nächsten kamen die Gäste in der ersten Halbzeit durch Distanzschüsse von André Ruf und Florian Fricke (45.). Max Fieber, der Ende der ersten Halbzeit nach einem harten Einsteigen für zehn Minuten vom Feld musste, hätte für Klingsmoos treffen können (22.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Die beste Chance hatte die TSG, doch Matthias Guther schoss aus kurzer Distanz vorbei (53.). Auch Valentin Lüder verfehlte knapp (78.). Marco Veitinger kam einem Tor für den SVK am nächsten (56.).

Untermaxfeld gleicht in der Nachspielzeit aus

Richtig turbulent wurde es dann in der Schlussphase. Nach einem Stoßen von Stefan Seissler gegen Florian Stöckl gab es einen zumindest umstrittenen Elfmeter für Klingsmoos (86.). Marco Veitinger verwandelte sicher, seine Teamkollegen stürzten sich auf ihn. Der Offensivspieler selbst jubelte nicht. „Das war fünf Minuten vor Schluss schon eine brutale Drucksituation. Aber ich kehre im Sommer zurück und habe mich aus Respekt zurückgehalten“, sagte der Torschütze. Die Emotionen waren am Kochen, Patrick Krammer (SVK) und Simon Drittenpreis (TSG) kassierten nach einer Rudelbildung, Seissler nach einem weiteren harten Einsteigen jeweils zehn Minuten. In Unterzahl kam Untermaxfeld dennoch zum viel umjubelten Ausgleich. Florian Kreitmeir erhielt an der Strafraumkante zu viel Platz, zog direkt ab und traf flach ins Eck (90.+2). Beinahe hätte Klingsmoos noch gewonnen. Max Steierl kam aus kurzer Distanz frei zum Abschluss, doch Gästetorhüter Andreas Beck parierte (90.+3)

„Es war wie erwartet ein Kampfspiel, keiner hat zurückgezogen“, sagte Manuel Veitinger. „Wir hatten die besseren Chancen. Da wir nach dem 0:1 noch zurückkommen, können wir aber mit dem Punkt leben.“ Der späte Ausgleich sei zwar ärgerlich, dennoch helfe Klingsmoos der eine Punkt „etwas mehr“ als dem Gegner, meinte Marco Veitinger.

Lesen Sie dazu auch

SV Klingsmoos Hudler – Kramer, Kranner, Narr, Daferner, Kraus, Fieber, Krammer, Marco Veitinger, Brodowski, Stöckl (Bork, Steierl, Habibovic, Fleury)

TSG Untermaxfeld Beck – Lüder, Buttmann, Manuel Veitinger, Guther, Westermayerm Koschig, Ruf, Fricke, Reiter, Eisenhofer (Karmanski, Seissler, Drittenpreis, Kreitmeir).