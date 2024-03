1:1 gegen Regensburg: Punkteteilung sorgt beim FC Ingolstadt für gemischte Gefühle

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt kommt im Donauderby beim SSV Jahn Regensburg zu einem 1:1-Remis. Dabei wäre für die Schanzer, die seit nunmehr fünf Partien sieglos sind, durchaus mehr möglich gewesen.

Rund 1100 Fans hatten den FC Ingolstadt zum Duell mit dem SSV Jahn Regensburg begleitet und vor der Kulisse von 12.592 Zuschauern im Jahnstadion für großartige Derbystimmung gesorgt. Nach Treffern von Bryang Kayo (37.) und Benedikt Saller (77.) traten die Schanzer die Heimreise mit einem Zähler im Gepäck an, obwohl mehr möglich gewesen wäre. Beide Mannschaften konnten mit dem 1:1-Remis somit ihre Sieglos-Serie nicht beenden. Sowohl Regensburg als auch Ingolstadt warten nun seit fünf Spielen auf einen Erfolg.

Während Jahn-Trainer Joe Enochs mit seiner Bestbesetzung auflaufen konnte, musste sein Kollege Michael Köllner seine Mannschaft umbauen. Für den gesperrten Kapitän Lukas Fröde rückte Felix Keidel ins Team. Dazu kehrte Innenverteidiger Simon Lorenz nach seiner Gelbsperre anstelle von Ryan Malone in die Startelf zurück. Für Bryang Kayo musste Benedikt Kanuric zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Verunsicherung ist beiden Teams anzumerken

Beiden Mannschaften war die Verunsicherung aus den vergangenen Partien in der Anfangsphase anzumerken. Dabei fanden die Schanzer schneller ihre spielerische Linie. Allerdings machten sie ihre Vorteile durch Ballverluste immer wieder zunichte und luden den Jahn zu Konterangriffen ein, welche dieser aber nicht nutzen konnte. Während SSV-Keeper Felix Gebhardt in der Anfangsphase beschäftigungslos blieb, musste sein Gegenüber Marius Funk in der Anfangsviertelstunde nur bei einer Flanke von Konrad Faber (5.) und Hereingabe von Dominik Kother (14.) eingreifen.

Nach rund einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte Kayo nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld, für das er sich die Gelbe Karte einhandelte (23.). Nach weiteren „Hakeleien“ musste er aufpassen, nicht (erneut) mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Die Köllner-Elf baute danach mehr Druck auf. Nach einem Zuspiel von Marcel Costly tauchte Jannik Mause am Strafraumeck auf. Den abgefälschten Schuss klärte Andreas Geibl vor die Füße von Kayo, der aus 20 Metern abzog und den Ball zur Führung versenkte (37.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff vergab der US-Amerikaner sogar das 2:0. Als ein geblockter Schuss von Felix Keidel wenige Meter vor dem Kasten landete, jagte Kayo das Spielgerät über den Querbalken (45.+1). FCI-Coach Michael Köllner lobte seine Truppe, die eine gute erste Halbzeit gespielt und nichts zugelassen habe. Allerdings monierte er, dass es ihr nicht gelungen sei, noch vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer nachzulegen.

Ingolstadt wechselt zur Pause gleich doppelt

Der Ingolstädter Trainer wechselte zur Pause und brachte für die verwarnten Kayo und David Kopac Benjamin Kanuric und Arian Llugiqi. Die Oberpfälzer wurden nun aktiver, während Ingolstadt nur noch für wenig Entlastung sorgen konnte. Brenzlig wurde es für die Gäste, als Dominik Kother gerade noch von Yannik Deichmann bedrängt wurde und Keeper Funk somit den Ausgleich verhindern konnte (51.). Kurz danach setzte Deichmann für den FCI ein Zeichen, als er Jahn-Keeper Gebhard zu einer Glanztat zwang (64.).

Im Anschluss bekamen die Ingolstädter die nun immer hitziger werdende Partie wieder besser in den Griff. Pech hatte Mause, als sein Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte (69.). In der 77. Minute gelang den Einheimischen jedoch der 1:1-Ausgleich: Nach einem Eckstoß rückte die FCI-Abwehr zu spät heraus und Saller „zimmerte“ den Ball in den Torwinkel. „Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Maximilian Dittgen hat einen Moment die Zuordnung nicht gestimmt. Dadurch haben wir uns meiner Meinung nach um den Erfolg gebracht“, ärgerte sich Köllner. Der FC Ingolstadt warf danach alles nach vorne und hatte Pech, dass der eingewechselte Julian Kügel mit einem Kopfball aus kurzer Distanz scheiterte (90.+1). So blieb es bei der Punkteteilung.

Jahn Regensburg: Gebhardt – Faber, Ballas, L. Breunig, Saller – Geipl, Bulic (62. Mustafa) – Schönfelder (62. E. Huth), Viet, Kother – Ganaus.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Seiffert – Deichmann, Keidel (90.+2 Malone) – Kopacz (46. Llugiqi), Kayo (46. Kanuric) – Mause (90.+2 Grönning), Dittgen (75. Kügel).

Tore: 0:1 Kayo (37.), 1:1 Saller (77.). – Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund). – Zuschauer: 12.592.