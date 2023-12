17-Jähriger aus Rennertshofen bei Unfall schwer verletzt

Auf der B 16 sind ein 45-jähriger Autofahrer aus Feucht und ein 17-Jähriger Kradfahrer aus Rennertshofen zusammengestoßen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Ein 45-Jähriger aus Feucht fuhr am Montag gegen 6.30 befuhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 16 von Regensburg kommend und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die Autobahn aufzufahren. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger Rennertshofener mit seinem Kleinkraftrad ebenfalls die B 16 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Der junge Kradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei schwer, berichtet die Polizei. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde total beschädigt und ein Gesamtschaden von 7000 Euro ist entstanden. Die Airbus Werksfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Durch die notwendige Sperrung zur Unfallaufnahme kam es für circa eine Stunde auf der B 16 und auf der A 9 zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)

