Weichering

17:21 Uhr

Paketzentrum Weichering: Kritiker bemängeln falsche Datengrundlage

Die Bürgerinitiative ruft die Weicheringer dazu auf, ihre Stimme gegen das geplante Paketzentrum zu erheben. Die Mitglieder sehen in dem DHL-Projekt keinerlei Vorteile für die Gemeinde.

Plus Auch in den überarbeiteten Planungsunterlagen finden Gegner des Vorhabens Fehler. Die Bürgerinitiative bemängelt "beschönigte Zahlen" zulasten der Bewohner der Muna-Siedlung und von Maxweiler.

Von Claudia Stegmann

Die Planungen für das Paketzentrum Weichering gehen in die nächste Phase. Vor einer Woche ist die Frist für die zweite Auslegung des Bebauungsplans ausgelaufen, 20 Stellungnahmen von öffentlicher Seite und 49 private Einwendungen sind dieses Mal dazu eingegangen. Auch die Bürgerinitiative gegen das Paketzentrum hat so manchen Punkt in den Planungsunterlagen bemängelt.

Es ist vor allem die zu erwartende Lärmbelästigung, die die Gegner des DHL-Projektes kritisieren. Gemeinderat Hans-Jürgen Steinherr, der gleichzeitig Sprecher der BI ist, hat sich die Unterlagen erneut genau angeschaut und ist dabei unter anderem auf Unstimmigkeiten bei den Verkehrszahlen gestoßen. Wie er sagt, sind im neuen Verkehrsgutachten weniger prognostizierte Lkw-Bewegungen auf der B16 zugrunde gelegt worden, als es noch im ersten Gutachten der Fall gewesen sei. Bedeutet: Weniger Lastwagen verursachen weniger Geräusche. Rechnet man nun den DHL-Verkehr dazu, würden die zulässigen Grenzwerte in Maxweiler (60 dB) haarscharf (59,9 dB) unterschritten werden. Für Steinherr ist das Schönrechnerei, denn mit den tatsächlichen B16-Verkehrszahlen – wie sie beispielsweise im Feinstaubgutachten zugrunde gelegt sind – würden die Immissionswerte überschritten werden.

