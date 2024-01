Weichering

18:15 Uhr

Scherm will erweitern: Für Lichtenau bedeutet das mehr Lkw-Verkehr

Plus Im Karlskroner Ortsteil Probfeld sollen auf einer weiteren Fläche mehr Autos abgestellt werden. Der Transport verläuft über Lichtenau, deren Anwohner mit mehr Verkehr rechnen müssen.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Das Logistikunternehmen Scherm will in Probfeld einen erneuten Versuch starten, ihre Abstellflächen für Autos zu erweitern. Dieses Mal geht es um 16 Hektar, die nördlich des bestehenden Areals angedockt werden sollen. Beate Thaler von der Firma Scherm hat die Pläne am Montag im Gemeinderat Weichering vorgestellt – eine Kommunikationsoffensive, die eher ungewöhnlich für das ansonsten so verschlossene Unternehmen ist. Doch was die Prokuristin an Informationen mitgebracht hatte, stieß bei den Gemeinderäten nicht auf Begeisterung.

Die Pläne umfassen mehrere Vorhaben. In erster Linie soll das aktuell 43 Hektar große Areal im Karlskroner Ortsteil Probfeld um weitere 16 Hektar wachsen. Die Autos, die dort abgestellt werden, sollen unter Carports stehen, auf denen PV-Anlagen installiert werden. Der damit erzeugte Strom könnte eines Tages in eine Wasserstoffproduktion fließen. Darüber hinaus möchte Scherm im Vorgriff auf mögliche Kundenanfragen zwei große Hallen auf dem Betriebsgelände planen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen