SPD-Kreisverband fordert mehr Miteinander statt "populistisches Getöse"

Plus Beim politischen Aschermittwoch setzt der SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen ein klares Zeichen gegen Populismus. Für Abgeordnete Katja Weizel braucht es mehr Frauen im Landtag.

Heuer wartete der SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen beim politischen Aschermittwoch mit der Landtagsabgeordneten Katja Weitzel auf, die aus München nach Weichering gekommen war. Populistisches Getöse will die SPD nicht, was aber nicht heißt, dass der Kreisverband nicht laut auf sich aufmerksam macht und für die Demokratie kämpft.

Kreisvorsitzender Werner Widuckel stellte gleich zu Beginn klar, wie sehr er eine konstruktive Zusammenarbeit der Parteien vermisst. Es müsse schon die Form gewahrt und an das Morgen gedacht werden. „Mit wem will man denn noch regieren, wenn man immer nur draufhaut? Es hängt mir zum Hals raus, dass für manche Politiker 365 Tage im Jahr Aschermittwoch ist.“ Mit Fakten dürfe man schon nicht mehr argumentieren.