Weicheringer steht wegen Droh-E-Mail an Bürgermeister Mack vor Gericht

Dass Bürgermeister Thomas Mack in seiner Gemeinde ein DHL-Paketzentrum ansiedeln lassen möchte, stößt auch auf Kritik. Ein Bürger aus Weichering schrieb deshalb eine Droh-E-Mail.

Plus Am Donnerstag urteilt das Amtsgericht Neuburg über eine E-Mail eines DHL-Paketzentrum-Gegners aus Weichering. Die Staatsanwaltschaft stuft die Mail als Bedrohung ein.

Von Claudia Stegmann

Anfang dieses Jahres hat Weicherings Bürgermeister Thomas Mack eine E-Mail mit einem unerfreulichen Inhalt erreicht. Ein ihm bekannter und in der Nachricht auch namentlich genannter Bürger aus seiner Gemeinde hatte ihm "unerwarteten Besuch" angekündigt. Mack hat daraufhin die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft prüfte daraufhin, ob die Nachricht als Bedrohung eingestuft werden könne. Das Ergebnis liegt nun vor.

Der Absender habe durch seine Mail ein "ernstliches Inaussichtstellen einer Tat gegen die körperliche Unversehrtheit des Geschädigten beabsichtigt", lautet die Begründung der Staatsanwaltschaft. Aus diesem Grund kommt die Sache nun vor Gericht. Die Verhandlung findet am Donnerstag, 16. November, am Amtsgericht in Neuburg statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

