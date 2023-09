Werichering

vor 49 Min.

Einwände zum Paketzentrum bescheren Weichering Mammutsitzung

Plus In einer stundenlangen Sitzung widmet sich der Weicheringer Gemeinderat den eingegangenen Stellungnahmen zum geplanten Paketzentrum. Die Unzufriedenheit ist spürbar.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

"Lassen Sie mich noch ein Glas Wasser bestellen, dann kann ich weitersprechen", sagte Stadtplaner Volker Schindler am Donnerstagabend in Weichering. Im Gasthof Vogelsang tagte der Gemeinderat – und er sowie sein Kollege, Landschaftsarchitekt Alois Rieder, mussten reden, sehr viel reden. Mehr als drei Stunden verlasen die beiden die Abwägungen der eingegangenen Stellungnahmen von Fachstellen und Bürgern zum geplanten Paketzentrum. Es war eine mehr als trockene Veranstaltung, die immer wieder für Kopfschütteln und Raunen, sowohl bei den Gegnern des Projekts, als auch bei den zahlreich erschienenen Zuhörern sorgte.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause Ende Juli präsentierte Landschaftsarchitekt Alois Rieder, der das Paketzentrum im Auftrag der Deutschen Post plant, dem Weicheringer Gemeinderat einen ersten Einblick in die Unterlagen zum aktuellsten Stand der Bauleitplanung. Dann bekam jeder und jede einen dicken Stapel an Unterlagen mit Zahlen, Daten und Informationen dazu in die Hand, über das er und sie nun während der Sommerpause brüten und schließlich entscheiden sollte, ob das Verfahren auf dieser Grundlage so weitergeführt werden kann. Am Donnerstagabend wurden nun alle eingegangenen Stellungnahmen, genauer gesagt deren Abwägung, durchexerziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen