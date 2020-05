17:57 Uhr

21-Jährige bei Unfall zwischen Megesheim und Hainsfarth lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt die junge Frau in ein Ingolstädter Krankenhaus. Welche ersten Erkenntnisse die Polizei hat.

Eine 21-jährige Quadfahrerin ist am späten Montagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2214 zwischen Megesheim und Hainsfarth lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte sie gegen das Heck eines Autos, als dieses zum Abbiegen bremste. In der Folge überschlug sich das Quad. Ein Rettungshubschrauber war am Unfallort im Einsatz. Die junge Frau wurde nach Ingolstadt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos erlitt einen Schock. RN

