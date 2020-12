vor 47 Min.

50-Jähriger überfährt Kreisverkehr bei Hohenaltheim

Auf der Staatsstraße zwischen Hohenaltheim und Reimlingen kommt ein Autofahrer von der Straße ab. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist.

Bei Hohenaltheim ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 50-jähriger Auto-fahrer gegen 7.40 Uhr auf der Staatsstraße 2212 von Reimlingen kommend in Richtung Hohenaltheim. Kurz vor Hohenaltheim, am Kreisverkehr, soll der Mann aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Straße abgekommen sein. Dabei überfuhr er mit seiner linken Fahrzeughälfte den Kreisverkehr und beschädigte eine Warnbake. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 1200 Euro. RN

