Am Wochenende kracht es im Ries mehrfach

Beim Unfall in der Nürnberger Straße in Nördlingen bleibt es beim Sachschaden. Nach einem Zusammenstoß bei Hainsfarth muss eine Frau allerdings ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Unfall mit einer verletzten Person hat sich am Freitagmittag bei Hainsfarth ereignet. Wie die Polizei berichtet, soll eine 70-Jährige von der Staatsstraße 2214 von Megesheim kommend Richtung B 466 gekommen sein. Beim Einbiegen auf die B466 übersah dsie offenbar das Auto einer 62-Jährigen.

Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Die Geschädigte wurde leicht verletzt mit dem BRK ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro .

Unfälle am Wochenende im RIes

Gekracht hat es auch am Samstag. Um 17.35 Uhr soll sich der Verkehrsunfall an der Kreuzung Lerchenstraße/Nürnberger Straße in Nördlingen ereignet haben. Eine 22-Jährige fuhr laut Polizei auf der Nürnberger Straße stadtauswärts und missachtete an der Kreuzung die rote Ampel.

Zur selben Zeit war eine 39-jährige Autofahrerin auf der Lerchenstraße unterwegs und fuhr bei Grünlicht geradeaus über die Kreuzung; dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Frauen blieben unverletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden von insgesamt 21000 Euro. RN

