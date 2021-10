Augsburg/Ries

17:50 Uhr

Früherer Rieser hatte 10.000 Kinderpornos und lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Plus Ein Ex-Rieser muss sich wegen massenweise Fotos und Videos kleiner Kinder vor Gericht verantworten. Dazu kommt eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Jetzt muss er in Haft.

Von Jonathan Mayer

Fast 10.000 Fotos und Videos fanden sich auf den Festplatten des Mannes, der jetzt auf der Anklagebank sitzt. Sie zeigten Kinder und Jugendliche in sexuellen Posen, zum Teil sogar beim Geschlechtsverkehr. Der ehemalige Rieser, der inzwischen in Nürnberg lebt und dort in Haft sitzt, musste sich am Freitag vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Der Vorwurf: Besitz und Verbreitung von massenweise Kinder- und Jugendpornos. Und dann ist da noch eine spektakuläre Verfolgungsjagd quer durch die Region. Wie der Mann seine Taten vor Gericht begründen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen