Nördlingen/Wemding

12:20 Uhr

Fontana, Riesling, Wallfahrt: Aus den Öffnungen der Biergärten an Pfingsten wird nichts

Vor dem „La Fontana“ sind Tische und Stühle für die Außenbewirtschaftung gestapelt – und das bleibt vorerst auch so: Die erhoffte Wiedereröffnung am Pfingstwochenende wird es nicht geben.

Plus Die Nördlinger und Rieser Wirte hatten große Hoffnungen, bereits am Pfingstwochenende ihre Biergärten wieder öffnen zu dürfen. Doch dann kam der Tiefschlag.

Von Robert Milde

Die Vorbereitungen waren getroffen und es war klar, viel muss zusammenkommen: Die Corona-Inzidenz muss passen, die erhofften Gäste müssen getestet oder geimpft, die Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein. Hygiene- und Abstandsregeln gilt es sowieso zu beachten und das Wetter muss auch noch mitspielen. Die Hoffnung der Gastwirte war da, dass sie bereits am Pfingstwochenende ihre Außengastronomie öffnen dürfen. Zumindest so lange, bis das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch die neuesten Infektionszahlen veröffentlichte.

