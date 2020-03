vor 53 Min.

Diese Kandidaten stehen in Wallerstein für den Gemeinderat zur Wahl

Plus Die Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister findet in Wallerstein am 15. März statt. Diese Kandidaten treten zur Kommunalwahl 2020 an.

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl der Gemeinde Wallerstein findet am 15. März 2020 statt. In Wallerstein stellen sechs Listen Kandidaten für die Kommunalwahl. Dazu zählen CSU , SPD , Parteifreie Wählergruppe (PWG) Wallerstein , Wählergemeinschaft Birkhausen, Wählergemeinschaft Munzingen, Wählergemeinschaft Ehringen. Mit Joseph Mayer stellt die Parteifreie Wählergruppe Wallerstein den einzigen Bürgermeisterkandidaten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Kandidaten der CSU Für den Gemeinderat schafften es für die CSU folgende Personen auf die Liste: Georg Kling Brigitte Kuhberger Norbert Jaksch Hermann Geiß Michael Klaus Tobias Schormüller Thomas Neuner Fabian Spegel Andreas Schneider Jeanette Hubel Daniel Feldmeier Nico Nagler Kurt Erdle Lorenz Geiger Dorothea Gloning Bärbel Aichinger Kandidaten der SPD Die SPD tritt mit dieser Liste bei den Wahlen an: Thomas Paus Ute Borgheyink Oliver Holzmann Karin Ertl Erich Reuter Kathrin Schmeusser Richard Köstenbauer Sigrid Christeiner Berthold Knaus Kathleen Bär Paul Pfister Birgit Klinger Günter Kleibl Marion Jaumann Maximilian Fograscher Doreen Paus Kandidaten der Parteifreien Wählergruppe (PWG) Wallerstein Außerdem hat die Parteifreie Wählergruppe (PWG) Wallerstein folgende Liste veröffentlicht. Die Gruppierung stellt mit Joseph Mayer auch den einzigen Bürgermeisterkandidaten: Georg Stoller Georg Mai Thomas Schmidt Gaby Greiner Alexander Pusch Veronika Stoller Jonathan Heumader Lena Lasser Thomas Graf Alexandra Braun-Höfner Stefan Neumann Brigitte Roser-Blaser Patrick Zieher-Gerwald Katharina Müller Robert Meyer Marion Schauer Kandidaten der Wählergemeinschaft Birkhausen Auch die Wählergemeinschaft Birkhausen hat eine Liste für den Gemeinderat Wallerstein aufgestellt: Manfred Steger Martin Offinger Joachim Fischer Walter Scheunemann Michael Lemmermeyer Franziska Zellinger Dominik Spegel Andreas Lemmermeyer Marlene Mayer Hansjörg Lechner Danilo Pompei Rupert Leberle Katrin Röttinger Toralf Viehweg Nicole Rauwolf Franz Mayer Kandidaten der Wählergemeinschaft Munzingen Für die Wählergemeinschaft Munzingen treten elf Männer und fünf Frauen bei der Gemeinderatswahl an: Michael Wiedenmann Ludwig Geiger (junior) Florian Bauer Carolin Bihr Thomas Chevalier Andrea Seidenfus Norbert Seidenfus Gunther Geiger Stefanie Österle Daniela Bergmann Thomas Heinrich Barbara Bauer Michael Grasse Helmut Stegmüller Michael Seidenfus Walter Rieck Kandidaten der Wählergemeinschaft Ehringen Für den Gemeinderat schafften es für die Wählergemeinschaft Ehringen folgende Kandidaten auf die Liste: Klaus Engelbrecht Magnus Enßle Wolfgang Hiesinger Michael Hager Timo Glauning Rainer Ott Fabian Tischer Wolfgang Oswald Romana Glauning Peter Schiele Stefanie Baumgärtner Werner Rögelein Kerstin Breuer Elke Bretzger Manuela Wurm-Herrle Friedrich Lechler Kommunalwahlen am 15. März 2020 in Bayern : Wer wird gewählt und wer darf gewählt werden? Genau wie bei den Wahlberechtigten gelten auch bei den Personen Voraussetzungen, die gewählt werden möchten. Für die Räte dürfen alle antreten, die mindestens 18 Jahre alt sind, den deutschen Pass oder eine EU-Staatsangehörigkeit haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen. Für berufsmäßige Erste Bürgermeister und Landräte gelten dieselben Regeln. Dazu kommt noch eine Altersgrenze: Die Kandidaten dürfen zum Beginn der Amtszeit nicht älter als 67 sein. Lesen Sie hierzu auch: Bürgermeisterkandidat Stimpfle legt in Maihingen Fokus aufs Bauen

Muslimischer CSU-Politiker zieht Kandidatur zurück

Themen folgen