Donau-Ries

vor 42 Min.

Vereine und Dorfjugend: Wer alles beim Donau-Rieser Heimatpreis abgeräumt hat

Plus Beim Donau-Rieser Heimatpreis werden junge Menschen für ihr Engagement im Dorf ausgezeichnet und ein Verein für die lokale Aufarbeitung der NS-Zeit.

Es war ein Abend der Freude am Freitag im Nördlinger Stadtsaal Klöster – eigentlich. Mehr als 13.000 Euro wurden an die Preisträgerinnen und Preisträger des 10. Donau-Rieser Heimatpreises ausgeschüttet, viele Menschen aus dem Landkreis für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Und doch wurde die Stimme von Paul W. Ritter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank-Volksbank Ries, am Ende des Abends einmal kurz ein wenig brüchig, als er über den letzten zu vergebenden Preis sprach. Über ein Projekt, das ihn spürbar beeindruckte.

