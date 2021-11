Donau-Ries

17:50 Uhr

Warum die Bundeswehr im Landkreis Donau-Ries noch nicht hilft

Plus In vielen Landkreisen leistet die Bundeswehr Amtshilfe bei der Bewältigung der Corona-Krise. Im Landkreis Donau-Ries nicht. Warum ist das so?

Die Bundeswehr wird seit März 2020 deutschlandweit im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt. Eigenen Angaben zufolge helfen rund 450 Bundeswehrangehörige den zivilen Behörden in allen Bundesländern. Seit Jahresbeginn haben sie vielfältige Aufgaben in rund 85 Prozent aller Landkreise in Deutschland, heißt es weiter auf der Internetseite. Im Landkreis Donau-Ries wurde diese Hilfe noch nicht in Anspruch genommen. Warum eigentlich nicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen