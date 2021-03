18:20 Uhr

Etat für 2021: Wie die Stadt Nördlingen in unsicheren Zeiten investiert

Plus Der Nördlinger Stadtrat verabschiedet am Donnerstagabend den Etat für das Jahr 2021. Ein Redner ist optimistisch, ein anderer warnt vor dem Tag der Wahrheit.

Von Martina Bachmann

Einstimmig hat der Nördlinger Stadtrat am Donnerstagabend den Etat für das Jahr 2021 verabschiedet – und damit über Einnahmen und Ausgaben in Höhe von mehr als 80 Millionen Euro entschieden. Wie berichtet, will die Stadt heuer so viel investieren wie nie zuvor. Rund 28,8 Millionen Euro sind für Projekte eingeplant, alleine für 7,941 Millionen Euro will die Stadt Grundstücke kaufen. Was sagen Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende zu dem Haushalt?

Oberbrügermeister David Wittner sagte, der Haushalt sei geprägt von zukunftsweisenden und kostenintensiven Investitionen, andererseits aber auch von der coronabedingt sehr unsicheren Lage bei den Steuereinnahmen. Das Hallenbad sei ein Projekt, das die Stadt attraktiver machen werde, und: „In einer Zeit, in der bundesweit rund 60 Prozent der Kinder unter zehn Jahren nicht oder nicht gut schwimmen können, schaffen wir die Grundlage dafür, dass in Nördlingen weiterhin qualitativ hochwertiger Schwimmunterricht und Schwimmtrainings (…) angeboten werden können.“ Weiterer Schwerpunkt sei das Wohnen.

OB Wittner: Nördlingen investiert in Kita-Plätze

Wittner verwies auf den sozialen Wohnungsbau auf dem ehemaligen BayWa-Gelände, auf die neuen Baugebiete. Vielerorts seien private Bauplätze unbebaut. Der OB forderte, dass diese Grundstücke besteuert werden: „Wenn eine Kommune sich nicht nach innen entwickeln kann und sie ein entsprechendes Wohnraumversorgungsproblem hat, so wird sie regelmäßig nach außen gehen.“

Ebenfalls viel investiert werde bei der Kinderbetreuung: „Es ist unsere Aufgabe, die individuelle Unterstützung aller kindlichen Entwicklungsbereiche zu fördern.“ Abschließend sagte der OB, Innovation und Zukunftsfähigkeit zeichneten die lokale Wirtschaft aus: „Die Corona-Krise kann vieles, aber eines kann sie nicht: Uns in unserer Schaffenskraft bremsen.“

Höhn: Irgendwann müsse man sagen, wann Einschnitte notwendig seien

CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn meinte, die ganze Welt befinde sich in einer der schwierigsten Krisen der jüngeren Geschichte. Verunsicherung und Unsicherheit seien groß. Dennoch befürwortete Höhn, an den geplanten Projekten – dem Hallenbad, dem Quartierszentrum Sankt Josef, dem Kitaausbau, den Schulsanierungen und am Grunderwerb – festzuhalten.

Die Menschen bräuchten ein klares Signal, dass es weitergehe. Dennoch werde der „Tag der Wahrheit“ kommen, so Höhn. Man habe bei der Finanzplanung keine großen Einnahmeeinbrüche einkalkuliert, die Schulden stiegen bereits so um das Dreifache. Und noch sei nicht klar, wie hoch die Kostenschätzungen für das Hallenbad ausfallen. Irgendwann müssten Stadt und Stadtrat klar sagen, welche harten Einschnitte notwendig seien.

Thomas Mittring, Fraktionsvorsitzender der Stadtteilliste, meinte, aktuell wisse niemand, mit welchen Blessuren Nördlingen die Corona-Krise beenden werde. Seine Fraktion betrachte den Etat optimistisch, denn: In den vergangenen Jahren sei es immer besser gelaufen als prognostiziert. Die geplanten Investitionen seien stets nur zu 45 bis 60 Prozent abgearbeitet worden.

Die Steuereinnahmen, so Mittring, werden hoffentlich höher ausfallen, als angenommen. In den Vorjahren habe man die geplanten Kredite nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen. Und, so Mittring: Die Einnahmen würden in Zukunft dank Grundstücksverkäufen wieder steigen. Eindeutig sprach er sich für ein Hallenbad mit Sauna und für die Kinderbetreuung in der Fläche aus. Aber, so Mittring: „Bei der Kindererziehung stehen die Eltern an erster Stelle. Stadt, Land und Bund können nur begleitend und fördernd unterstützen.“

Beyschlag will Brachflächen nutzen

PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag sagte, man stehe in Sachen Hallenbad mit Sauna bei den „Bürgern im Wort“. Das neue Bad werte das Oberzentrum Nördlingen auf und sei eine Chance für den Tourismus. Man dürfe jetzt nicht zu ängstlich sein, forderte Beyschlag, und verwies auf die Vorgänger im Stadtrat, die mit dem Sportpark ein Großprojekt gestemmt hätten.

Die PWG befürworte die Investitionen für die Feuerwehren, die seien eine Anerkennung für die Leistungen der Kameraden. In Sachen Wohnungsbau bestehe großer Bedarf, daher müsse man auch bei der Gartenstadt zügig voranschreiten. Eine weitere Aufgabe sei es allerdings, die Brachflächen in den Dörfern und im Stadtzentrum zu nutzen. Es sei die Pflicht des Stadtrates, Nördlingen so attraktiv wie möglich zu gestalten und das bei einer soliden Finanzpolitik, betonte Beyschlag.

Goschenhofer sieht Handlungsbedarf beim Klimaschutz in Nördlingen

Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender Grüne/Frauenliste, lobte zwar OB Wittner auf Rieserisch, der seine Sache für das erste Jahr recht gut gemacht habe. Doch Goschenhofer sprach auch viele Punkte an, die in der Zukunft noch anstünden: Was geschehe mit dem Döderlein-Gelände? Was sei mit einem Parkkonzept? Was passiere in Sachen neues Feuerwehrhaus, bei der Grundschule Mitte?

Zudem sah Goschenhofer Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz. Zwar habe die Haushaltsdiskussion gezeigt, dass Einsparungen schwierig seien, weil Nördlingen sich kümmern müsse. Dennoch müsse man künftig Ausgaben verringern, Grund- und Gewerbesteuer anpassen sowie das Kreditvolumen erhöhen. Nicht zuletzt wünschte sich Goschenhofer von der Stadt eine klare Pro-Aussage zur Hesselbergbahn. Das Modell in Tübingen mit Corona-Schnelltests und Tagestickets könne auch für Nördlingen eines sein, meinte er.

SPD: Fograscher ist für die Sauna beim Hallenbad

Gabriele Fograscher, SPD-Fraktionsvorsitzende, sprach an, dass die Kreisumlage erstmals höher ist als die Personalkosten der Stadt: „Der Landkreis rühmt sich, schuldenfrei zu sein. Er ist es dank der Abgabe der Städte und Gemeinden oder man kann auch sagen zu Lasten der Städte und Gemeinden.“ Mit dem Etat packe man jetzt lang diskutierte Projekte an.

Die SPD sei klar für ein Hallenbad mit Sauna: „Wer sonst sollte im Umkreis die Aufgabe übernehmen, ein Hallenbad für die Bevölkerung zu bauen?“ Fograscher forderte zudem, dass für die Grundschule Mitte eine tragfähige Lösung gefunden werden müsse. Zu Corona sagte sie: „Ich wünsche mir weniger vollmundige Ankündigungen aus Berlin und München und mehr praxistaugliche Konzepte zur Bekämpfung der Pandemie.“

