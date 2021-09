Jubiläum der Jugendkapelle: Ein Hauch von Blasius in Fremdingen

Plus Die Jugendkapelle Fremdingen feierte ihr 40-jähriges Bestehen. Dazu kamen auch befreundete Kapellen.

Das Wetter hat es gut gemeint mit den Machern des Jubiläumsfestes: es war noch einmal richtig warm, die Sonne schien und über dem Gelände des Fremdinger Musikpavillons und es wehte ein Hauch von Blasius, dem Event, auf das der Musikverein coronabedingt nun schon zum zweiten Mal verzichten musste. So war das Jubiläum der Jugendkapelle ein willkommener Anlass, sich wenigstens mal wieder zu treffen, zusammen zu sitzen und zusammen zu musizieren. Wie war die Stimmung vor Ort?