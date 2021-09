Harburg

23.09.2021

Rosetti-Musikfestival 2021: Eindrucksvoller Abschluss auf der Harburg

Plus Professor Christoph Hammer begeistert mit seinem Ensemble im Festsaal. Die Besucher hören ausschließlich die Musik von Komponisten, die am Hof in Wallerstein tätig waren.

Von Ernst Mayer

Der Fürstensaal der Harburg steht nach seiner Renovierung nicht nur als prunkvoller Festsaal für Feierlichkeiten, sondern auch als Konzertsaal der Öffentlichkeit zur Verfügung. Beim Rosetti-Musikfestival 2021 erlebten seine Besucher erneut eine glänzende Veranstaltung mit einem Ensemble von Christoph Hammer. Er ist Professor für historische Tasteninstrumente am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg und gilt als Spezialist für das Spiel historischer Tasteninstrumente. Als solcher ist er insbesondere als Virtuose des Hammerklaviers bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen