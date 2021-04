Hier wird ab Mittwochmorgen im Landkreis geblitzt

24 Stunden lang verstärkt die Polizei die Geschwindigkeitskontrollen. Es gehe um eine nachhaltige Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer, heißt es. Knapp 20 Messstellen sind im Landkreis Donau-Ries angekündigt.

Im Rahmen des achten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathons in der Zeit von Mittwoch, 21. April, sechs Uhr, bis Donnerstag, 22. April, sechs Uhr, beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit mehreren Messstellen an den verstärkten landesweiten Geschwindigkeitskontrollen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums hervor. Auch knapp 20 Kontrollpunkte im Landkreis Donau-Ries sind angekündigt.

In Bayern sei im Jahr 2020 überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit in 31,1 Prozent ursächlich bei tödlichen Verkehrsunfällen gewesen, so die Mitteilung weiter. Die Zahl der Verkehrstoten stieg im Schutzbereich Schwaben Nord auf 31 (2019: 23) an, wobei elf Verkehrsteilnehmer aufgrund zu hoher bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit ums Leben kamen. Ziel der Überwachungsmaßnahmen ist es deshalb, der Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen entgegenzuwirken und durch Kontrolldruck eine nachhaltige Verhaltensveränderung bei motorisierten Verkehrsteilnehmern zu erreichen. Es gehe somit ausdrücklich nicht darum, möglichst viele Autofahrer zur Kasse zu bitten, sondern den Kraftfahrzeugführern die Gefahren hoher Geschwindigkeiten zu verdeutlichen und sie dauerhaft zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten anzuhalten.

"Kein Kavaliersdelikt"

„Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, ergänzt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des achten Bayerischen Blitzmarathons. „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betont Herrmann. Insgesamt rund 1.800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen.

Beim letztmaligen 24-Stunden-Blitzmarathon vom 3. bis zum 4. April 2019 hat die Bayerische Polizei insgesamt 10.821 Geschwindigkeitssünder ertappt – trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. „Spitzenreiter“ war ein 30-jähriger Autofahrer, der auf der Bundesstraße 300 bei Neusäß mit 160 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 70 gemessen wurde. (RN)

Folgende Messstellen sind im Landkreis Donau-Ries vorgesehen: