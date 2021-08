Hochwasserhilfe

Zwischen Schutt und Schlamm: Rieser helfen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal

Plus Es werden immer weniger Helfer in das Ahrtal. Dabei gibt es noch viel zu tun. Eine Gruppe aus dem Ries ist für ein Wochenende in die Eifel gefahren. Auch jetzt ist es dort noch nicht ungefährlich.

Von Lisa Gilz

Verblasste Bilder, eine Holz-Uhr mit stehenden Zeigern, ein durchnässter Kalender von 2016. Die Seiten kleben aneinander, jede einzelne ist mit Zeilen in blauer Tinte gefüllt. Auf einer Juliseite, die noch nicht Schlamm und Dreck zum Opfer gefallen ist, ist zu lesen: „55 Liter Niederschlag, die Ahr war wieder braun und schrecklich angestiegen. Hoffentlich bekommen wir nicht wieder so ein Unwetter“. Fünf Jahre danach sind es 100 Liter pro Quadratmeter mehr, die ins Tal regnen und die Ahr in eine Flutwelle verwandeln. Die Wassermassen reißen Bäume mit, Brücken, Häuser, Autos, Leben.

