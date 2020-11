10:12 Uhr

Hund in Hainsfarth befreit und Halter angezeigt

Plus Polizei, Landratsamt und Tierschutzorganisation gehen rechtlich gegen einen Tierhalter aus Hainsfarth vor. Der Hund soll vernachlässigt worden sein und sei auffällig gewesen.

Von Verena Mörzl

Das Landratsamt Donau-Ries hat am Montagmorgen mit zwei Polizisten der Polizeiinspektion Nördlingen einen Hund in Hainsfarth beschlagnahmt. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern machte am Dienstagmorgen auf den Vorfall aufmerksam, die Polizei bestätigte den begleiteten Einsatz. Der Hund soll nicht nur in „tierquälerischer Haltung“ gelebt haben, wie die Tierschutzorganisation mitteilt, sondern in der Vergangenheit bereits ein Kind gebissen haben.

Im Herbst 2019 ist ein achtjähriger Bub von dem Mischling in den Oberschenkel gebissen worden und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden (wir berichteten). Der Bub war auf seinem Rad unterwegs, der Hund nicht angeleint. Die Beamten ermittelten damals wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Halter. Doch das Verfahren wurde eingestellt, wie auf eine entsprechende Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt wird.

Polizei ermittelt wegen Tierquälerei gegen den Hainsfarther

Stand heute ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat eigenen Angaben zufolge den Hundehalter ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Während die Polizei mitteilt, dass sich der Halter bei der Beschlagnahmung kooperativ verhalten habe, behauptet die Tierrechtsorganisation, dass der Mann seinen Hund zurückklagen wolle und droht dem Hainsfarther massiv: „Sollte der Besitzer es wagen, den Hund zurückklagen zu wollen, machen wir dessen Namen bundesweit öffentlich und setzen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein, dass dies nicht passiert“, so Simon Fischer, Sprecher und Mitbegründer der Initiative.

Die Gruppierung bedaure, dass das Landratsamt erst jetzt gehandelt habe. Anwohner und Anwohnerinnen sowie Vertreterinnen des örtlichen Tierheims hätten die tierschutzwidrige Haltung gemeldet. Weil einige der von der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern vorgelegten Beweise von der zuständigen Juristin des Landratsamtes nicht anerkannt worden seien, hätten die Tierschützer in den vergangenen Tagen außerdem eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei Landrat Stefan Rößle eingereicht und mit Richtern und Juristinnen der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht eine ausführliche juristische Stellungnahme eingereicht. „Auch wenn das alles hätte schneller gehen können, sind wir jetzt froh, dass die Behörden endlich gehandelt haben“, sagte Sprecher Simon Fischer.

Hund soll im verdreckten Zwinger gelebt haben

Die Tierschutzorganisation gibt an, wochenlang recherchiert zu haben. Dem Hund hätten demnach Wasser und Futter gefehlt, er habe keinen Auslauf oder soziale Kontakte gehabt und in einem verkoteten Zwinger leben müssen.

Die Tierschutzinitiative soll die Haltung mehrere Wochen mit Zeugenaussagen, Fotoaufnahmen, Recherchen und eigenen Observationen dokumentiert haben und versteckte Kameras eingesetzt haben, wie sie selbst angibt. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der Besitzer seinen Hund brutal geschlagen haben soll.

