vor 37 Min.

Kuriose Geschichte: Sachbeschädigung entpuppt sich als Unfall

Eine Reimlingerin wollte bei der Polizei massive Schäden an ihrem Daimler anzeigen. Die Beamten vor Ort bekommen schnell ein anderes Bild von der Sache.

Eine abenteuerliche Geschichte ist Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen am Samstagmorgen aufgetischt worden. Eine 57-jährige Frau wollte nach Polizeiangaben anzeigen, dass ihr silberner Daimler in der Bergstraße in Reimlingen in der Nacht zuvor mutwillig beschädigt worden sei. Vor Ort stellten Polizisten allerdings fest, dass besagtes Auto einen erheblichen Unfallschaden vorne links aufwies.

Am gebrochenen Stoßfänger wurde demnach roter Fremdlack festgestellt. Die Beschädigungen können keinesfalls von Hand und auch nicht mit einem Gegenstand verursacht worden sein, teilt die Polizei mit. Der fragliche Fahrer, bzw. die fragliche Fahrerin, könnte vielmehr gegen ein Verkehrszeichen oder auch ein anderes Hindernis geprallt sein.

Die Polizei ermittelt jetzt weiter in Richtung Unfallflucht. Auch die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei wurden in die Ermittlungen eingebunden. Der Schaden am Auto wurde auf 2500 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Unfallort geben kann, wird gebeten, dies der Polizei zu melden. pm