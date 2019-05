vor 22 Min.

Maihingen tritt Arbeitskreis Almarin bei

Plus Das Bad in Mönchsdeggingen liegt rund 25 Kilometer von dem Ort im Nordries entfernt. Warum sich der Bürgermeister in der Diskussion um die Wiedereröffnung einbringen will.

Von Verena Mörzl

Die Dinkelsbühler dürfen ein schönes Hallenbad mit Saunagarten ihr Eigen nennen. Ein Herzstück der Freizeitangebote, so wie es sich viele Rieser von der Wiedereröffnung des Almarins versprechen. Die Gemeinde Maihingen liegt geografisch in etwa zwischen den beiden Bädern. Mit knapp 24 Kilometern ist die Entfernung nach Dinkelsbühl sogar 1000 Meter kürzer als nach Mönchsdeggingen. Würde also das Almarin wiedereröffnen, hätten die Maihinger zwei Bäder, in die sie in gut 25 Minuten fahren könnten.

Fakt ist, dass die Gemeinde Maihingen zu den Kommunen im Ries zählt, die sich bezüglich eines Arbeitskreises und einem Beitritt zum Zweckverband Almarin bis Ende Mai Gedanken machen sollen. Der Gemeinderat hat das Thema in seiner Sitzung am Montagabend besprochen. Das Ergebnis: Mit sieben zu fünf Stimmen (ein Rat war nicht anwesend) hat das Gremium dem Beitritt zum Arbeitskreis Almarin zugestimmt. Bürgermeister Franz Stimpfle erklärte den Räten ausführlich, weshalb er diesen Beitritt befürwortet. Nicht alle waren seiner Meinung. Zunächst stellte der Rathauschef klar, dass die Teilnahme am Arbeitskreis keine verbindliche Zusage Maihingens für den Zweckverband ist. „Jede Gemeinde kann ihren Beitrag leisten. Der Beitritt in den Arbeitskreis heißt nicht, dass man in eine finanzielle Verpflichtung kommt“, sagte Stimpfle. Eine Verpflichtung sei es aber wohl, als Gemeinde darüber nachzudenken, ob es im Ries ein größeres Hallenbad für die Bürger geben sollte – gerade mit Blick auf den Tourismus. Gemeinderat Ulrich Hofmann wollte wissen, wie der Arbeitskreis aussehen soll. Stimpfle erklärte, dass jede Gemeinde einen oder mehrere Vertreter schicken könne. „Wir könnten im Arbeitskreis dann sagen, dass die Gemeinden so wenig wie möglich belastet werden sollen“, sagte Stimpfle weiter. Wann der Arbeitskreis ein Ergebnis vorlegen will, wusste der Bürgermeister nicht. Ratsmitglied Elisabeth Koukol hielt die Tatsache für abschreckend, dass sich umliegende Gemeinden wie Reimlingen nicht am Arbeitskreis beteiligen wollen und stellte eine Wiedereröffnung des Almarins infrage, sollten sich auch mehrere Schulen von dem Projekt abwenden. Alexander Kotz warnte Stimpfle davor, im Arbeitskreis dann unter Druck zu geraten. Der Bürgermeister entgegnete: „Es geht beim Arbeitskreis um die Entscheidungsfindung. Man kann ja auch nicht alle Gemeinden gleich behandeln.“ Er schlug ein Zonen-Modell vor. Demnach sollen Unterstützer-Gemeinden, die weiter vom Almarin weg liegen, weniger zahlen. Dieser Vorschlag fand im Gremium durchaus Anklang. Bürgermeister Stimpfle stellte schließlich die Frage, wer sich am Arbeitskreis beteiligen möchte. Einige Räte wollten Bedenkzeit und sagten gleichzeitig, dass die Teilnahme auf jeden Fall Chefsache sein sollte. Stimpfle zeigte sich dieser Aufgabe nicht abgeneigt. Trotz der positiven Abstimmung (7:5), sahen einige Gemeinderäte, wie viele andere im Ries auch, vor allem die Betriebskosten des Bades als Problem. Es wurde zudem kritisiert, dass die Zahlen der Machbarkeitsstudie und des Fördervereins so weit auseinander liegen. Wie bereits berichtet, waren bei einer Infoveranstaltung im April in Möttingen die Investitions- und die Betriebskosten vorgestellt worden. Für die Sanierung rechnete ein Ingenieurbüro mit Kosten von rund 6,4 Millionen Euro (Eigenleistung bereits abgezogen). Die Betriebskosten wurden auf jährlich rund 875000 Euro geschätzt. Der Förderverein rechnete mit weniger Personal und mehr Ehrenamt, kommt deswegen auf einen Betrag von 175000 Euro. Im Maihinger Gemeinderat war am Montag außerdem über die Errichtung eines Funkmasten zwischen Utzwingen und Maihingen diskutiert worden – eine emotionale Debatte. Viele Bürger äußerten sich in der Sitzung. Ein ausführlicher Bericht folgt. Es braucht kreative Lösungen, um das Almarin wieder zu beleben, meint Verena Mörzl: Almarin: Ohne ehrliche Diskussion keine Lösungen Was die Reimlinger Räte zum Almarin gesagt haben, lesen Sie hier: Reimlingen sagt „Nein“ zum Almarin

