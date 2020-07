12:22 Uhr

Ministerpräsident Söder bei Varta: "Zukunft findet in Nördlingen statt"

Markus Söder hat die symbolische Grundsteinlegung für das neue Varta-Produktionsgebäude in Nördlingen besucht. Bund und Freistaat beteiligen sich mit vielen Millionen Euro.

Von Philipp Wehrmann

Kürzlich hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Varta-Sitz Ellwangen ( CDU) 300 Millionen Euro Fördergeld übergeben. 100 Millionen Euro davon fließen an den Nördlinger Standort, rund ein Drittel davon stammt vom Freistaat. Nun hat MInisterpräsident Markus Söder die symbolische Grundstienlegung in Nördlingen besucht.

Söder lobt schnellen Bau der Varta-Fabrik in Nördlingen

"Dass Zukunft in Nördlingen, in Bayern, in Nordschwaben stattfindet, ist ein gutes Signal", sagte er. Besonders hob er die schnelle Bauzeit des Produktionsgebäudes in Nördlingen hervor.„Wir müssen es in Deutschland schaffen, schneller zu werden. Wir können es, aber wirbrauchen so unendlich lange Zeit, für einfache Fragen“, sagte er. Der Bau der Fabrik in Nördlingen ein gutes Gegenbeispiel.

84 Bilder Ministerpräsident Söder besucht Varta in Nördlingen Bild: Jochen Aumann

