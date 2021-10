Nördlingen

18:50 Uhr

Als die Rieser Bauern noch ins EGM-Center einkehrten

Eine alte Aufnahme des EGM-Center in Baldingen. Vergangenes Jahr wurde es 50 Jahre alt, dieses Jahr wird gefeiert.

Plus Vom Auf und Ab einer nicht immer einfachen Beziehung der Stadt zum Nördlinger EGM-Center seit seiner Gründung 1970.

Von Michael Eßmann

Nördlingen im Jahr 1970. Noch ist die ehemals freie Reichsstadt eine kreisfreie Stadt. Gerd Müller ist der Torschützenkönig der vorangegangenen Bundesliga-Saison und Borussia Dortmund Deutscher Meister. Der DFB hebt das Fußballverbot für Frauen auf und in den Transistorradios läuft der Nummer-eins-Hit „A Song of Joy“ von Miguel Rios. Bundeskanzler ist Willy Brandt. 1970 ist aber auch das Jahr, in dem Albert Schenavsky das EGM eröffnet. Und das sorgte für Diskussionen.

