Bahnhof in Nördlingen bleibt gesperrt: Zu diesen Zeiten fahren die Ersatzbusse

Nachdem im Nördlinger Bahnhof ein Zug entgleist ist, gibt es eine zusätzliche Baustelle: Die Schienen werden ab Montag instandgesetzt. So fahren laut Bahn die Busse.

Am Nördlinger Bahnhof beginnen am Montag die Instandsetzungsarbeiten an den Schienen, nachdem am Dienstagnachmittag ein Zug entgleist ist. Wie ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist der Zug am Donnerstag abtransportiert wurden. Anschließend seien Oberbau und Gleisbett von Experten untersucht worden. Wann kann wieder mit normalem Bahnverkehr gerechnet werden?

Dazu könne die Bahn derzeit noch keine Auskunft geben, sagt der Sprecher weiter. Solange müssen Pendler oder Urlauber auf den Schienenersatzverkehr zwischen Möttingen und Bopfingen zurückgreifen. In beiden Orten wenden die Züge. Der Bahnhof in Nördlingen bleibt gesperrt.

Nördlingen Bahnhof: Wann fahren welche Busse?

Zur aktuellen Betriebslage gibt die Bahn auf ihrer Homepage Auskunft. Dort heißt es zum Schienenersatzverkehr:

Am Freitag, 15. Oktober, gilt auf der Strecke Donauwörth - Aalen Hbf folgendes Betriebskonzept:

Die Regionalzüge der Relation Donauwörth - Aalen Hbf wenden vorzeitig in Möttingen. Zwischen Möttingen und Aalen Hbf ist ein Schienenersatzverkehr mit Bus mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen zu folgenden Zeiten vorgesehen:

Fahrten von Möttingen nach Aalen Hbf:

Abfahrt in Möttingen : 06:30 Uhr, 07:35 Uhr, 08:35 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:35 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:35 Uhr, 17:35 Uhr, 18:35 Uhr, 9:30 Uhr, 21:30 Uhr

Fahrten von Möttingen nach Nördlingen :

Abfahrt in Möttingen : 17:00 Uhr, 20:30 Uhr, 22:30 Uhr

Fahrten von Aalen Hbf nach Möttingen :

Abfahrt in Aalen Hbf: 06:05 Uhr, 06:30 Uhr, 07:37 Uhr, 08:37 Uhr, 09:37 Uhr, 10:37 Uhr, 11:40 Uhr, 12:37 Uhr, 13:37 Uhr, 14:37 Uhr, 15:37 Uhr, 16:40 Uhr, 17:37 Uhr, 18:37 Uhr, 19:37 Uhr, 20:40 Uhr

Fahrten von Nördlingen nach Möttingen :

Abfahrt in Nördlingen : 05:45 Uhr, 06:10 Uhr, 16:50 Uhr



Zusätzlich verkehrt im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 19 Uhr ein zusätzlicher Pendelbus zwischen Aalen Hbf und Nördlingen ohne feststehende Abfahrtszeiten.



Kunden sollen laut Bahn beachten, dass es abhängig von der Verkehrslage zu erheblichen Abweichungen bei den Abfahrtszeiten der Busse kommen kann und die Anschlüsse zwischen den Bussen und Zügen in Möttingen nicht garantiert werden können. Die Bahn teilt mit: "Rechnen Sie zusätzlich auf der Relation Donauwörth - Aalen Hbf mit Reisezeitverlängerungen von bis zu 60 Minuten sowie weiteren Verzögerungen und Teilausfällen. Wir bitten Sie daher, wenn möglich auf alternative Reisemöglichkeiten und -routen auszuweichen."



Derzeit könne noch keine Prognose gegeben werden, ab wann der Zugverkehr im Bahnhof Nördlingen wieder aufgenommen wird.

