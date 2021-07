Nördlingen

Banden-Betrug mit Minibaggern? Prozess in Nördlingen bleibt noch ohne Urteil

Plus Drei Rieser müssen sich wegen bandenmäßigen Betrugs in Nördlingen verantworten, weil sie Baugeräte mieten und unrechtmäßig verkaufen. Doch nicht alle Angeklagten erscheinen.

Stapel mit rund zehn roten und orangen Akten türmen sich vor Staatsanwältin Katrin Wegele und Richterin Ruth Roser auf. Es sind so viele, dass sie mit einem Band zusammengebunden werden, damit man sie tragen kann. Für den Termin am Nördlinger Amtsgericht waren drei Angeklagte mit insgesamt vier Anwälten angekündigt. Dass die Verhandlung so viele Beteiligte erfordert, liegt am Vorwurf der Staatsanwaltschaft: gewerbs- und bandenmäßiger Betrug. Insgesamt fünf Minibagger im Gesamtwert von rund 88.000 Euro sollen die Angeklagten angemietet und nie zurückgegeben haben. Vier Geschädigte dachten, dass sie den Angeklagten ihre Geräte unter anderem für Umbaumaßnahmen vermietet haben. Doch die Firmeninhaber sollten ihre Minibagger nicht mehr wiedersehen. Warum es noch kein Urteil gibt.

