Nach einem Jahr Pause wird in Nördlingen wieder Badminton gespielt

Plus So war der Saisonstart der beiden Nördlinger TSV-Badmintonteams.

372 Tage nach dem letzten Punktspiel der abgebrochenen Saison 2020/2021 empfingen die beiden TSV-Bandmintonteams in der heimischen Hermann-Keßler-Halle den TV Dillingen III und den SV Kaisheim I zum Saisonstart 2021/2022. Kuriosum am Rande: Auch die letzten Spiele im Oktober 2020 wurden gegen diese beiden Gegner bestritten.