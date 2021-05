Straßenausbau in Hainsfarth kein Thema

Was das Bauamt bei Reaktivierung der Hesselbergbahn macht

Derzeit ist der Ausbau der Staatsstraße 2216 zwischen der Bundesstraße 466 und der Ortseinfahrt von Hainsfarth für das Staatliche Bauamt Augsburg kein Thema. Das geht aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage des CSU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler hervor.

Sofern durch eine mögliche Reaktivierung der Hesselbergbahn ein regelmäßiger Zugverkehr im Stundentakt erfolgen sollte, strebe das Staatliche Bauamt eine bestmögliche Sicherung des Bahnübergangs Heimostraße mit einer Schrankenanlage an, erklärt der Bereichsleiter Straßenbau, Markus Kreitmeier. Gründe hierfür seien die Unübersichtlichkeit vor Ort, eine mögliche Blendwirkung durch Fahrzeugscheinwerfer sowie eine erhöhte Unfallgefahr an unbeschrankten Bahnübergängen. Weiterhin sagte Kreitmeier zu, bei einem möglichen Ausbau des Übergangs werde seine Behörde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und in Abstimmung mit der BayernBahn als Eigentümerin der Bahnlinie die Planungen vorantreiben. Ohne eine Reaktivierung der Hesselbergbahn halte das Staatliche Bauamt bei den derzeit wenigen Zugfahren die momentan praktizierte Sicherung des Übergang während der Überfahrt eines Zuges durch einen Sicherungsposten für ausreichend. (bs)