Oettingen

vor 21 Min.

Vermisster Angler in Oettingen tot geborgen: Unfallursache bekannt

Plus Bei einem Großeinsatz in Oettingen suchten Rettungskräfte am Dienstagabend mehrere Stunden lang nach einem 64-jährigen Vermissten. Die Helferinnen und Helfer rückten aus Schwaben und Franken an.

Von Matthias Link

Bei einem Unfall an der Wörnitz bei Oettingen ist am Dienstagabend ein 64-Jähriger aus dem Ostalbkreis gestorben. Angehörige hatten noch die Rettungskräfte verständigt, doch gegen Mitternacht gab es traurige Gewissheit. Nun steht laut Polizei die Unfallursache fest.

