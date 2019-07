vor 33 Min.

Varta will Mitarbeiterzahl in Nördlingen verdoppeln

Der Standort in Nördlingen soll nicht nur flächenmäßig vergrößert werden. Welche Rolle die Firma bei einer Sitzung der Landesregierungen Bayern und Baden-Württemberg spielte.

Von Ronald Hummel und Bernd Schied

Das Ellwanger Unternehmen Varta möchte seinen Standort in der Nürnberger Straße erweitern (wir berichteten). Nun gab Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel dem Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss im Nördlinger Stadtrat die Dimensionen bekannt: Der Produktionsbereich soll nicht nur flächenmäßig vergrößert und auf das Gelände des Abfall-Wirtschaft-Verbandes (AWV) ausgedehnt, sondern auch auf 28 Meter Höhe aufgestockt werden – in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich bereits ein 30 Meter hohes Hochregal-Lager. Varta will in diese Erweiterung 350 Millionen Euro investieren. Die bisherige Mitarbeiterzahl soll von derzeit 350 auf 800 erhöht werden.

Laut Sigel gelte es noch, sowohl Eigentumsverhältnisse zu klären, unter anderem, was eine angrenzende ehemalige Bahnlinie im Besitz der Deutschen Bahn betrifft, als auch das Baurecht anzupassen. Der Bauausschuss verabschiedete einstimmig die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan und stimmte ebenfalls einstimmig dem Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss zu.

Thomas Mittring (Stadtteilliste) erkundigte sich nach den Parkplätzen für die neuen Mitarbeiter in der Bau-Übergangszeit. Dies sei laut Sigel derzeit nicht zu klären, da es noch keine konkreten Planungen gebe. Rita Ortler (SPD) begrüßte die vorgesehene dichte Bebauung von 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche. Sie erkundigte sich, ob Öko-Ausgleichsflächen nötig sein werden, da eine kleine Grünfläche überbaut werden soll. Laut Hans-Georg Sigel gehen er und der Planer derzeit nicht davon aus, doch die Naturschutzbehörde sei eingebunden. Wolfgang Goschenhofer (Grüne) sah den Zuwachs von hunderten Arbeitsplätzen als Glücksfall für Nördlingen und begrüßte das Varta-Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien.

Varta: Zusammenarbeit mit der TU München

Unabhängig von den Planungen zur Erweiterung des Standortes war Varta am Dienstag auch bei der gemeinsamen Kabinettssitzung der Landesregierungen Bayern und Baden-Württemberg am Bodensee ein Thema. Ministerpräsident Markus Söder und sein Stuttgarter Kollege Winfried Kretschmann streben ein „Batterienetzwerk Süddeutschland“ an und denken dabei an eine Vernetzung der Batterieforschung – nicht zuletzt mit Blick auf die E-Mobilität.

Varta ist bereits seit geraumer Zeit mit entsprechenden Forschungsarbeiten beschäftigt. Unter anderem am Standort in Ellwangen, wo es ein eigenes Forschungslabor gibt. Mit dem Netzwerk streben Söder und Kretschmann einen Austausch im Bereich der Batteriezellenforschung und -fertigung an. Später ist sogar an den Bau eines Batteriewerkes in Süddeutschland gedacht. Varta zeigte sich gestern auf Anfrage recht zurückhaltend über die Nachrichten vom Bodensee. Pressesprecherin Nicole Selle betonte, sie könne noch keine konkreten Angaben machen. Man müsse erst die weitere Entwicklung abwarten, bevor das Unternehmen Aussagen treffen könne.

Dass Varta im Zusammenhang mit einem süddeutschen Netzwerk zur Batterieforschung genannt wird, schreibt sich nicht zuletzt der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler mit auf die Fahne. „Ich habe vor der gemeinsamen Kabinettssitzung am Bodensee in einem Gespräch mit Ministerpräsident Söder einmal mehr das Unternehmen Varta im Zusammenhang mit der Batterieforschung ins Spiel gebracht. Offenbar hat das gefruchtet“, sagte Fackler gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Ob letztendlich der Standort Nördlingen neben Ulm, Karlsruhe und Augsburg zum Zuge kommt, werde die Zukunft zeigen.

Er sei jedenfalls froh, dass Varta mit „im Spiel“ sei, so Fackler. Bereits 2012 kam zwischen der Varta Tochter „Varta Storage“ und der Technischen Universität München eine Forschungszusammenarbeit über elektrische Energiespeicher zustande, die das Unternehmen bis heute in Nördlingen produziert. Die Staatsregierung stellte dafür 32 Millionen Euro für die Batterieforschung an die TU München zur Verfügung, wovon auch Varta profitierte.