vor 19 Min.

Wie eine Wasserrettung abläuft

Nach den tödlichen Badeunglücken am Wochenende informieren DLRG und Wasserwacht.

Am vergangenen Wochenende ist ein junger Mann im Baggersee in Hamlar ertrunken, obwohl Badegäste und die Wasserwacht da waren. Es war eines von mehreren Badeunglücken, die es am Wochenende in Bayern gab. Was ist zu tun, wenn ein Mensch in Not ist?

Falls Passanten selbst eine Person aus dem Wasser retten wollen, sei es wichtig, erst den Notruf zu tätigen, sagt Michael Dinkelmeier, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Nordschwaben. Bei der Rettung solle man einen Stock oder ähnliches mitnehmen, an der sich die verunglückte Person festhalten könne. Denn diese versuche, sich an allem festzuhalten, was in ihrer Nähe sei. Zudem solle man Blickkontakt zur Person halten.

Es gelte aber immer: „Der Selbstschutz geht vor.“ Bei einem Notruf werden sowohl die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als auch die Wasserwacht informiert, schildert Rolf Bergdolt von der DLRG Mönchsdeggingen „Wir sind dann in zwei Minuten auf dem Weg“, sagt er. Wichtig bei der Einsatzplanung einer Rettung sei zu wissen, ob der Einsatz an einem stehenden oder fließendem Gewässer stattfinde. In beiden Fällen werde ein Hubschrauber gerufen. „Die Sicht von oben ins Wasser ist deutlich besser als von der Seite“, sagt der DLRG-Schwimmer. Bei fließendem Gewässer werden die Einsatzkräfte über mehrere Kilometer am Wasser verteilt. Denn eine Person, die sich bei einer Fließgeschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde fortbewege, werde schnell weitergetrieben.

Wasserretter sind bei starker Strömung mit einem Seil gesichert

Finden die Retter den Verunglückten, versuchen sie ihn vom Ufer aus zu erreichen und ihm einen Rettungsring zuzuwerfen. Sei das nicht möglich, heißt es: „Reinspringen, packen, rausziehen“, sagt Bergdolt. Bei Flüssen mit starker Strömung seien die Wasserretter mit einer Leine gesichert. Sie benötigen auch eine entsprechende Ausrüstung, bestehend aus Neoprenanzug, Schutzweste und Helm. Mit einem Messer können sie im Notfall das Seil abschneiden.

Dinkelmeier warnt vor dem Baden an einem See, den die Badegäste nicht kennen. Bei trübem Wasser seien Gefahren schwer abzuschätzen. „Oft gibt es Strudel oder Gefahren am Boden“, sagt Dinkelmeier. Bei den warmen Temperaturen sei es außerdem gefährlich, ohne Abkühlung ins Wasser zu springen. Dabei bestehe die Gefahr eines Schocks. Am Besten sei es, im Freibad oder in ausgewiesenen Badeseen zu schwimmen, sagt Dinkelmeier. An abgelegenen Gewässern ohne Aufsicht dauere eine Rettung länger als an überwachten Gebieten.

Themen Folgen