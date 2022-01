Christoph Schmid kümmert sich um Verteidigungspolitik

Plus Der SPD-Abgeordnete aus Alerheim wird von der Bundestagsfraktion in seinen "Wunschausschuss" berufen.

Der neu gewählte nordschwäbische SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid aus Alerheim wird sich in den nächsten vier Jahren im Rahmen seiner parlamentarischen Arbeit hauptsächlich um die Verteidigungspolitik kümmern. Von der Bundestagsfraktion seiner Partei ist er auf eigenen Wunsch als ordentliches Mitglied in den Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags berufen worden.