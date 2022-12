Glätte führt im Ries zu Unfällen mit 10.000 Euro Gesamtschaden

Bei Amerdingen und bei Wallerstein kommt es am Montag und Dienstag zu Unfällen. Die Ursache ist in beiden Fällen die winterliche Kälte.

Der Winter führt im Ries zu glatten Straßen. Am Montag und Dienstag kam es deshalb bei Amerdingen und Wallerstein zu zwei Unfällen. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam zwischen Amerdingen und Bollstadt kam ein Auto von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 7000 Euro.

Mehrere Schilder am Kreisverkehr der Kreuzung B29 und B25 umgefahren

Am Dienstagmorgen verlor außerdem gegen 5.40 Uhr ein Autofahrer am Kreisverkehr der beiden Bundesstraßen B29 und B25 bei Ehringen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Kreisverkehr. Im Kreisverkehr wurden mehrere Schilder umgefahren. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben