Balgheim

07:00 Uhr

Die Kreisstraße nach Balgheim wird bis Herbst saniert

Am Dienstag fand der Spatenstich zum Ausbau der Kreisstraße von Balgheim bis zum Kreisverkehr bei Hohenaltheim statt.

Plus Zwischen dem Kreisverkehr bei Hohenaltheim und Balgheim wird nicht nur die Straße aufgewertet. Es wird auch einen neuen Radweg geben.

In Anwesenheit von Vertretern des Kreistages, der Gemeinde Möttingen sowie der Baufirma hat am Dienstag der Spatenstich für den Ausbau der Kreisstraße DON 7 von Balgheim bis zum Kreisverkehr an der Staatsstraße 2212 stattgefunden. Gleichzeitig wird ein neuer Radweg gebaut, der etwa ab der Hälfte der 1,4 Kilometer langen Strecke auf einen bestehenden Wirtschaftsweg nach Hohenaltheim abzweigt.

Die Sanierung dieses Teils des Kreisstraßennetzes ist nach übereinstimmender Meinung dringend notwendig. Die Möttinger und Balgheimer hätten sich diese zwar schon früher gewünscht, jedoch gestalteten sich die Grundstücksverhandlungen schwierig. Immerhin waren 17 Eigentümer betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

