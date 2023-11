Bopfingen

10:00 Uhr

Wieso die Rolle der Riesbahn in Zukunft noch wichtiger wird

Plus Abgeordneter Ulrich Lange sagt, dass es auf der Riesbahn mehr Umleitungsverkehr geben könnte. Bis wann die Geschwindigkeit auf der Riesbahn erhöht werden soll.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Die Riesbahn muss so ertüchtigt werden, dass der Fahrplan verlässlich eingehalten werden kann. Außerdem soll weiter in die Infrastruktur investiert werden, damit die Züge schneller werden. Es sind einige von mehreren Aspekten, die ein Riesbahn-Gipfel in Bopfingen zutage gebracht hat. Was soll sich in Zukunft noch tun?

Die Ergebnisse stellten der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange und die Landräte Stefan Rößle (Landkreis Donau-Ries) und Dr. Joachim Bläse (Ostalbkreis) vor. So sollen die Fahrgäste künftig weniger als 30 Minuten zwischen Nördlingen und Donauwörth unterwegs sein. Auch soll man künftig von Nordbayern aus schneller in Stuttgart sein. Langfristig sollen Reiseketten nicht mehr unterbrochen werden, etwa durch einen Umstieg in Aalen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen